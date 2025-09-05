サムスン電子ジャパン(Samsung)は、最新のAI技術を搭載したプレミアムタブレット「Galaxy Tab S11」シリーズを9月19日より発売する。価格は129,030円から。

【ラインナップ】

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra(14.6インチ/WQXGA+)

・メモリー16GB/ストレージ1TB 261,470円

・メモリー12GB/ストレージ512GB 212,960円

・メモリー12GB/ストレージ256GB 193,600円

Samsung Galaxy Tab S11(11インチ/WQXGA)

・メモリー12GB/ストレージ512TB 158,180円

・メモリー12GB/ストレージ256GB 138,820円

・メモリー12GB/ストレージ128GB 129,030円

最新のGalaxy AIに加え、One UI 8および新しいマルチモーダル機能を搭載したGalaxyタブレットのハイエンドモデル。上位モデルのUltraはわずか5.1mm厚の筐体で、シリーズ史上最も薄いタブレットになっている。

AI機能による使いやすさ向上

最大の特徴が、One UI 8とマルチモーダルAIによって、タブレットがユーザーが入力した内容や発話、視覚情報を理解し、リアルタイムかつ最適な提案を行なうことで、ユーザーは従来よりも自由自在な作業や創造が可能になり、集中力が持続する環境を実現できるという。

Gemini Liveでは、リアルタイムでの画面共有と視覚入力が可能。ユーザーは自分が見ているものについて、Geminiと自然な会話を交わすことができる。

サイドボタンを長押しするとGeminiが起動。ユーザーは一つのコマンドで複数のアプリを横断する操作を実行できる。例えば、長い記事を読む時間がない時など、リンクをGeminiに共有し「この記事を要約してSamsung Notesに保存して」と指示するだけで、後から簡単に内容を確認できる。

Galaxy Tab S11 Ultra

スケッチアシストは、ラフスケッチを洗練されたデザインに仕上げたり、SamsungブラウザからSamsung Notesへ画像をドラッグ&ドロップして、新しいアイデアのヒントとして活用できる機能。ブレインストーミングやアイデアの可視化、クリエイティブな活動に活用できるという。

また、文体やスタイルを自動で調整し、ユーザーがメールやドキュメント、その他のアプリに貼り付ける前に、意図通りの表現に簡単に仕上げられる入力アシストも備える。

Galaxy Tab S11シリーズには、新設計のSペンを付属。円錐形となった新しいペン先は、より広い傾斜角度に対応し、精密な操作を実現。六角形のデザインにより、手に自然にフィットし、快適かつ安定した書き心地が可能になった。

クイックツールを使えば、描画や編集中でもフローティングアクセスですばやく調整が可能。さらに付箋を追加すれば、Samsung Notes上にアイデアやTo-Doを直接メモできるため、ドキュメント確認中にアプリを切り替える必要がないという。

強化されたマルチタスク機能

強化されたSamsung DeXを搭載。Galaxy AIと連携し、アプリを横断するマルチタスクや会議でのメモ、アイデアの整理など、ユーザーの生産性を最大限に引き出せるという。

拡張モードを使えば、外部モニターと並べて、本格的なセカンドスクリーンとしても運用できる。両画面でDeXを同時に実行できるため、ディスプレイ間のドラッグ&ドロップ、プレゼンテーション中の資料参照、複数アプリの並列使用が可能になり、よりスムーズなマルチタスクと高い柔軟性を実現可能。

さらにDeXでは、新機能として最大4つのカスタマイズされたワークスペースを作成でき、仕事用、クリエイティブ企画用、旅行計画用など、用途に応じて使い分けることができる。

Galaxy Tab S11

ハードウェアの進化

Galaxy Tab S11シリーズでは初となる3nmプロセッサ「MediaTek Dimensity 9400+」を搭載。S11 Ultraでは、NPU性能が33%、CPUが24%、GPUが27%向上した。

ディスプレイは、S11 Ultraが約14.6インチでWQXGA+/2,960×1,848解像度、S11が約11インチでWQXGA/2,560×1,600解像度。どちらもDynamic AMOLED 2Xで、最大リフレッシュレートは120Hz。ピーク輝度は1,600nitsを実現する。

内蔵カメラは、リア側が約1,300万画素の広角、フロント側が約1,200万画素の超広角を採用。S11 Ultraのみ、リア側に約800万画素の超広角も備える。

外形寸法/重量は、S11 Ultraが約326.3×5.1×208.5mm(幅×厚み×高さ)/約692g、S11が約253.8×5.5×165.3mm(同)/約469g。