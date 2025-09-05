【駅員へのカスハラ】切符紛失でヘラヘラ「切符なくした」発言→再購入が必要とわかると逆切れした客の捨てゼリフ【著者に聞く】
駅員経験のあるザバックさん(@theback_blog)は、X(旧Twitter)やブログで駅員を主人公にした漫画を公開している。動物のキャラクターたちが多数登場し、駅員の日常を垣間見ることができる作品ばかりだ。今回はGWにおすすめの2作品を紹介するとともに、最近普及しているIC系カードについても聞いた。
■切符をなくしたのに通せという客
ペン助が改札で対応していると、女性客が「ごめーん、切符なくしたわ。通してー」とヘラヘラしながら話しかけてきた。ペン助は、切符をなくした場合は、再び購入するのが規則だと説明する。すると女性は「ふざけんな。どこにそんなこと書いてんのよ！」と逆切れし、ペン助がネットにも載っていることを伝えても、「あんたの態度が悪い、気に食わないわ」などと言って支払いを拒否する。女性客の態度に、ペン助は呆れてしまうのであった。
■電車に乗り遅れた客と、進化するICカード
もう1つの作品は、電車に乗り遅れた男性客のエピソードだ。駅のホームで出発した電車を見送ったペン助のもとに、息を切らした男性客がやって来た。男性は「今の電車出発が早かったぞ」とペン助に文句を言う。しかし、時刻表には発車時間が記載されており、電車はその時刻に出発する。時刻表の時間で電車に乗れると思っていた男性客は、ペン助の説明を聞いて呆然としてしまうのだった。
近年普及しているIC系カードについて、著者に尋ねると、「最近だとモバイルICカード、つまりスマートフォンにICカードを入れてる人が多いと思うんですが、驚いたことに通学定期券まで登録することができるんですよ！」と語った。「時代は変化していくので、置いていかれないようにしたいですね」と話してくれた。
取材協力：ザバック(@theback_blog)
