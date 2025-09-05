フリーアナウンサーの平井理央（42）が、7歳の娘と夏休みを満喫する様子を公開。フィリピンでの水着姿やプールを満喫する様子に反響が寄せられている。

2012年7月、一般男性と結婚し、2017年10月に第1子となる女の子を出産した平井。しかし、2022年12月に離婚したことを報告していた。

Instagramでは、これまで娘との日常を発信していて、休日にカフェでランチを堪能したことや初詣に行ったことなどを投稿してきた。

2025年9月3日の更新では、娘と過ごした夏休みの思い出をアップ。フィリピン旅行で海水浴を楽しむ水着ショットや、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを満喫する様子などを披露している。

「真っただ中は、早く終われーとひたすら念じていましたが、終わってみると、いろいろなところに一緒に行けた、よい夏でした。終わってみると、ママと一緒がいいって言ってくれるの、あと何年なのかなぁとセンチメンタルにもなれる…。心の余裕って、とても大事」

この投稿にファンから、「仲良し姉妹みたいです」「ステキな笑顔でとてもお綺麗です！」などのコメントが寄せられている。