ダイソー700円はさすがに価格バグ！130kgまで対応の高スペック♡買って損なし防災グッズ

ダイソーをパトロールしていると、災害時に役立つエアーマットを発見！まさかダイソーで手に入るとは思わず、即カゴINしてきました。アウトドア用のエアーマットはいくつか購入したことがありますが、こちらは軽量なうえにコンパクト。何よりお値段が破格なので、買って損はないアイテムです。詳しく見ていきましょう！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：防災備蓄用エアーマット

価格：￥770（税込）

サイズ（約）：60cm×195cm

販売ショップ：ダイソー

これは買って損はなし！ダイソーで買える災害用マットが高スペックすぎた

ダイソーをパトロールしていると、防災グッズ売り場でスゴイものを発見。なんと災害時に役立つエアーマットが￥770（税込）で販売されていたんです！

今回ご紹介するのは、その名『防災備蓄用エアーマット』。折りたたまれたエアーマットと、マットに穴が開いた時に使える補強用シールが2枚入っていました。プチプラなのにかなり親切ですよね。

息を吹き込むときは青いキャップ、空気を抜く時は白いキャップから抜く仕込みです。手でマットをならすようにして息を吹き込むと、空気が行き渡るのが早い印象です。

約130kgまで対応してる！ダイソーの『防災備蓄用エアーマット』

ものの5分で完成しました！マットのサイズは約60cm×195cmです。そしてなんと、約130kgまで対応しているとのことで、大人でも安心して使用できるのが◎

実際に寝転んでみると、床の冷たさを拾わないのでとっても快適！全体重をかけても全く問題ありません。

端を丸めるとまくらにもなるので、寝心地も良いです。難点があるとすれば、寝返りを打つ際に、まるでバルーンアート中に風船から鳴るような、ギギッという大きな音がします。しかし、そこを加味してもこのお値段でこのクオリティは拍手せざるを得ないです。

また、この手の商品はすぐに穴が開いてしまうので、ある程度使ったら買い替えやすいのも魅力です。来客対応にも便利な印象で、お客さんには自宅のベッドを貸し、筆者はこのマットで就寝しようと思いました。

今回はダイソーの『防災備蓄用エアーマット』をご紹介しました。

アウトドア用のエアーマットをいくつか購入したことがある筆者ですが、こちらは軽く、コンパクトになるのが◎そして何よりお安いので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。