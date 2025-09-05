リピ確定♡家中のフック全部コレにしたい！ってレベルの100均ぷち収納グッズ
商品情報
商品名：回転式吸盤フック
価格：￥110（税込）
耐荷重量：1.0kg
販売ショップ：ダイソー
吸盤って落ちてくるのが地味にイヤ…そんなお悩みをまるっと解決！
吸盤タイプのフック。100均でもよく見かけるアイテムですよね。粘着タイプやピンで留めるものと違って、外しても跡が残りにくい点は優秀ですが、一方で気になる点もあります。
それは、時間経過と共にフックが落下してきてしまうこと。吸盤の宿命で少しずつ空気が入ってきてしまうのは仕方がありませんが、一日に何度もずり落ちてくると、さすがにストレスを感じます…
なにかいいものないかな〜とダイソーを訪れると、吸盤のお悩みをまるっと解決する、魅力的な商品を発見しました。
今回ご紹介するのは、その名も『回転式吸盤フック』。よくあるホワイトカラーの吸盤式フックに見えますが、この上部に付いているキャップがポイント。早速使っていきましょう！
もう家中のフックをこれにしたい！ダイソーの『回転式吸盤フック』
この商品は、タイル・透明ガラス・ツヤのあるプラスチック・ステンレス・金属塗装面に使用可能。まずは、取り付け面と吸盤の汚れやホコリを拭き取っていきます。場所によっては油分やシャンプーなどが付いていることもあるので、そういった場合は台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗っておくのが良いそうです。
準備ができたら、フックのキャップ部分を外れる手前くらいまで緩め、吸盤を貼り付けます。そして、吸盤中央の空気を押し出すように、キャップを押し付けながら締めれば完了です。
フック部分にカバンなどかけたり、わざと指で圧をかけても外れる気配がありません！賃貸でも安心して使えるうえに、落ちてくる心配もないのでストレスフリーです。
取り外す時はキャップを緩めればOK。家中のフックをこれに取り替えたいほど、お気に入りになりました♪
今回はダイソーの『回転式吸盤フック』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。