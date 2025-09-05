コレ設計した人頭良すぎんか…？ひっくり返しても使える！アレ用の100均スタンド

メイク後に意外と困るのが、洗ったパフの置き場所。そこで今回ご紹介するのが、セリアの『2WAYパフスタンド』。通気性の良いワイヤー製で衛生的だから、パフが乾きやすく安心。さらに、この商品にはもうひとつ嬉しい特徴が。上下どちらの向きでも使える2WAY仕様で、パフの管理に大活躍してくれるんです！

商品情報

商品名：2WAYパフスタンド

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：3×6×3cm

販売ショップ：セリア

パフを衛生的に乾かせる専用スタンド『2WAYパフスタンド』

メイクに使って洗い終わったパフを、みなさんどこに置いていますか？筆者は以前、ペーパータオルの上にパフを置いていたのですが、水分を吸収してくれるものの、乾くのが遅くて衛生的に気になっていました。

そんなときにセリアのコスメ売り場で、ちょうどよいアイテムを発見！『2WAYパフスタンド』という商品です。こちらはパフをキープしておける専用スタンド。

何より嬉しい特徴は、ワイヤー製で接触面が少ないデザイン。パフを置いたときにベタッと密着しないので、通気性がよく乾きが早いんです。

ルックスもGOOD。ピンクゴールド調の色合いが、女子力高めで可愛い♡パフを置くラックは実用的なアイテムではありますが、コスメ周りはなるべく美意識が高まる物でまとめておきたいですよね。

パフのサイズに合わせて上下どちらでも使えるのがイイ！

そして、この『2WAYパフスタンド』には、素晴らしい特徴がもうひとつ。じつは、上下の向きを変えて、どちらを下にしても使えるという優れものなんです。中央に仕切りがある方には、小さいパフを置いて使えます。

ひっくり返せば、大きめのパフを1つ横に置いて使えます。今回は、キレイなパフがなかったので同じサイズのパフで撮影しましたが、パフの角をワイヤーに掛けるタイプなので、もっと大きなパフでも問題なさそうです。

パフって色々なサイズや形状があるので、その時に使ったパフに合わせてラックも使い分けできるのは便利！よく考えられた商品に感謝です。

今回は、衛生的な上に、パフの形状に合わせて使い分けできる『2WAYパフスタンド』をご紹介しました。気になった方は、ぜひセリアでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。