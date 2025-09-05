明治は、日本で1番（インテージ SRI＋健康食品コラーゲン市場 2024年1月〜2024年12月 ブランド別累計販売金額）売れており、インバウンド需要も高いコラーゲンパウダー「アミノコラーゲン」シリーズから、次世代のエイジングケアをサポートする成分として世界的に注目されているNMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド、以下 NMN）を配合した「アミノコラーゲンNMN」を、9月8日に発売する。

同商品は、コラーゲンペプチド特有のにおい成分を抑え、吸収されやすいように低分子化したフィッシュコラーゲンと、次世代のエイジングケアをサポートする成分として世界的に注目されているNMNを配合したコラーゲンパウダー。

日本のNMNサプリメントの市場規模は、2023年には約79億円だったが、昨年には約149億円にまで拡大しており（富士経済「国産化・低価格化などによって市場成長期に移行するNMN製品（サプリメント、化粧品）および原料市場調査」をもとに同社で試算）、ECを中心に広がりをみせている。海外では、NMNサプリメントへの関心が中国で最も高く、台湾やベトナムなどの東南アジアでも関心が高まっている（商品のバーコードをスキャンすると商品情報が表示される翻訳アプリ「Payke」でのNMN商品のスキャン者数から同社で算出）。また、日本などへの旅行先でNMN商品を購入する人が増えている。ECのみならず店舗などへの商品展開を推進したり、インバウンド需要に対応したりすることで今後も市場の拡大が見込まれるNMNを、国内外で人気の「アミノコラーゲン」に配合した同商品を発売し、グローバル市場でのシェア拡大を目指す。

また、偽造品の流通対策として新たに「AminoCollagen」という文字の集合体になった正規品マークをパッケージに印字。正規品マークの印字によって、消費者に手元でルーペなどを用いて偽造品と見分けてもらえるようになる。偽造品から消費者を守るために、今後も適切な措置を講じていく考え。

同商品の発売を通じ、美容食品市場のさらなる活性化と、消費者の美しく健康な毎日に貢献していく。

同品は、1食（7g）あたり、コラーゲンペプチド5000mg、NMN250mg配合した。コラーゲン原料としてフィッシュコラーゲンを100％使用している。NMNの純度は99％以上。偽造品対策としてパッケージに正規品マークを印字している。

［小売価格］1万3500円（税込）

［発売日］9月8日（月）

明治＝https://www.meiji.co.jp