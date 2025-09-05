¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ¡¢¥ª¡¼¥¥Ã¥É ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡õ¥Ç¥ê¤Ç¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï
¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ¤Ï¡¢10·î1Æü¤«¤é¥ª¡¼¥¥Ã¥É ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡õ¥Ç¥ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¤ò°ì¿·¤·¡¢5¼ïÎà¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤È4¼ïÎà¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¤ä¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¤Ê¤É¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¾¦ÉÊ¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤Î¿·ºî¤Ë¤Ï¡¢Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼ÉôÌç¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ÀÄ¿¹¾»Ç·¤¬¡ÖÂç¿Í¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÁÏºî¤·¤¿¡Ö¥·¥§¥Õ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¡ÁLa Supreme¡Á¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢»º¥«¥«¥ª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥ç¥³¥é¤Ë¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼Ã®¤Ç½ÏÀ®¤µ¤»¹á¤ê¤ò°Ü¤·¤¿¥Ð¥ì¥ë¥¨¥¤¥¸¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤òÌû¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤Áá¡¹¤Ë´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¹ñ»º¾®Çþ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡Ö¥é¥ô¥£¥¢¥ó¡¦¥Í¡¼¥¸¥å¡×¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤Î·ª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡×¤Ï¤µ¤é¤Ë²þÎÉ¤ò½Å¤Í¡¢¸ÂÄê¿ô¤òÁý¤ä¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£¡Ö¥é¥ô¥£¥¢¥ó¡¦¥Í¡¼¥¸¥å¡×¤Ï¡¢Æ±¥±¡¼¥¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿ËÌ³¤Æ»»º¤È¶å½£»º¤Î¾å¼Á¤ÊÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¹ñ»º¾®Çþ¡¢¥Ö¥é¥ó¥Éçõ¡Ö¸ÅÅÔ²Ú¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¿·Àã¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¯»Å¾å¤²¤¿¡£¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡×¤Ï¡¢É½ÌÌ¤ËÅ»¤¦¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤Î¾ø¤··ª¤ò»ÈÍÑ¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êº½Åü¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢ÁÇºàËÜÍè¤ÎË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÌû¤·¤á¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥·¥å¥È¡¼¥ì¥ó¤ä¥Ñ¥Í¥È¡¼¥Í¡¢¥ª¡¼¥¯¥éÅÁÅý¤Î¥ì¥·¥Ô¤Çºî¤é¤ì¤ë¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Ê¤É¤Î¥Ç¥ê¥«¥Æ¥Ã¥»¥ó¤¬¡¢ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤â¡¢¥ª¡¼¥¯¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¸÷¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¾¦ÉÊ¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£
¡Ö¥·¥§¥Õ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ ¡ÁLa Supreme¡Á¡×¡Ê13Ñ¡ß13Ñ¡¿6¡Á8Ì¾ÍÑ¡Ë¤Ï¡¢Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥³¥¯¤ò»ý¤Ä¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¦¥È¥¥¥Þ¥³»º¥«¥«¥ª¤Î¥·¥ç¥³¥é¤Ë¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼Ã®¤Ç½ÏÀ®¤µ¤»Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤ò°Ü¤·¤¿¥Ð¥ì¥ë¥¨¥¤¥¸¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤¬ÆÃÄ§¤ÎÄ¹Ìî¸©Åì¸æ»Ô»º¡Ö¿®Ç»¤¯¤ë¤ß¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Âç¿Í¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¡£¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½Ãê½Ð¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤òÊ¤¤¦¥¥ã¥é¥á¥ë¥·¥ç¥³¥é¥à¡¼¥¹¤ÈÃæ¤Î¥·¥ç¥³¥é¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¤¯¤ë¤ß¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÉ÷Ì£¤È¿©´¶¤Ë¡¢¥á¡¼¥×¥ë¹á¤ë¥¯¥ì¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¤¬¤ä¤µ¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦¤¹¡£¥¦¥¤¥¹¥¡¼Ã®¤Î¹á¤ê¤òÅ»¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤ª¼ò¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤âÌû¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¥é¥ô¥£¥¢¥ó¡¦¥Í¡¼¥¸¥å¡×¡ÊÄ¾·Â12Ñ¡¿4¡Á6Ì¾ÍÑ¡Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿ËÌ³¤Æ»»º¤È¶å½£»º¤Î¾å¼Á¤ÊÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¡£¿·Àã¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê´Å¤ß¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤ÎÆàÎÉ¸©»º¤Îçõ¡Ö¸ÅÅÔ²Ú¡×¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¹ñ»º¾®Çþ¤ÇÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ò»°ÁØ¤Ë½Å¤Í¡¢¸ÅÅÔ²Ú¤È¤È¤â¤ËÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦Ì£¤ï¤¤¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Ë¤«¤Ê¥³¥¯¤È¡¢Á¡ºÙ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡×¡ÊÄ¾·Â12Ñ¡¿6¡Á8Ì¾ÍÑ¡Ë¤Ï¡¢É½ÌÌ¤òÊ¤¤¦Á¡ºÙ¤Ê¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤Î¾ø¤··ª¤òÍÑ¤¤¡¢º½Åü¤Î»ÈÍÑ¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤êÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇºà¤¬»ý¤ÄÁÇËÑ¤ÇË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢¥é¥à¼ò¤¬¹á¤ë¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤òÆóÁØ¤Ë½Å¤Í¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥Þ¥í¥ó¥°¥é¥Ã¥»¤ä¡¢¤â¤ß¤ÎÌÚ¤Î¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò²Ã¤¨¤¿¥¯¥ì¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¡¢¥Þ¥í¥ó¥Ð¥Ð¥í¥¢¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥á¥ì¥ó¥²¤ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥Ï¥¤¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢°Ü¤í¤¦¿©´¶¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹á¤ê¤È±ü¹Ô¤¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡×¡ÊÄ¾·Â15Ñ¡¿6¡Á8Ì¾ÍÑ¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ò¡¢¥ß¥ë¥¡¼¤Ç½ãÇò¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¡£¥ì¥·¥Ô¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢Ãé¼Â¤Ë·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥¯¥éÅÁÅý¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£
¡Ö¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë ¥ë¡¦¥Õ¥¡¥´¡×¡ÊÄ¹¤µ15Ñ¡¿4¡Á6Ì¾ÍÑ¡Ë¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾å¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤ë¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¤Ë¡¢2¼ï¤Î¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥×¥é¥ê¥Í¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¹á¤Ð¤·¤¤¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¡£¥×¥é¥ê¥Í¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
¥·¥§¥Õ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ ¡ÁLa Supreme¡Á¡§1Ëü5000±ß
¥é¥ô¥£¥¢¥ó¡¦¥Í¡¼¥¸¥å¡§1Ëü2000±ß
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡§1Ëü2000±ß
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡§6600±ß
¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë ¥ë¡¦¥Õ¥¡¥´¡§6300±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÍ½Ìó³«»ÏÆü¡Ï10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë
¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ¡áhttps://theokuratokyo.jp/ja