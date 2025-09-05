「オファーがあった」「個人としては合意した」前田大然、代表合流の遅れは移籍交渉だったと明かす。契約が成立しなかった理由は？「最終的に…」【現地発】
アメリカ遠征中の日本代表は９月４日、現地６日に行なわれるメキシコとの親善試合に向け、オークランド近郊で４日目のトレーニングを実施した。
練習後に取材に応じたセルティックのFW前田大然に、「クラブ事情」で代表への合流が遅れた件について質問すると、移籍を画策していたことを明かした。
「オファーがあって。僕自身は次のステップに行きたいというのはクラブにずっと伝えてた中で、セルティックがうまく補強できなかったので、『出せない』と最終的に言われて」
ブレントフォードなどからの関心が取り沙汰されていたため、「プレミアリーグですか？」と尋ねると、「そこは言えないですけど」と答えつつ、個人合意はしていた事実を打ち明けた。
「個人としては合意したので、チャレンジしたいなという気持ちはありましたけど。代表も（合流を）遅れさせてくれて、本当に最終日までセルティックにお願いしたんですけど、それが叶わなかった」
望んでいた移籍は実現しなかった。それでも、27歳のストライカーは「セルティックに残ると決まったので、しっかりチームで頑張りたい」と前を向いた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
