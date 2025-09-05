ココスジャパン、ファミリーレストラン「ココス」できのこの旨みたっぷりの和風パスタなど「2025 秋のランチメニュー」を導入
ココスジャパンが全国に展開するファミリーレストラン「ココス」では、9月16日に「2025 秋のランチメニュー」を導入する。
平日限定で提供しているココスのランチメニューに、秋が旬のきのことチキンを使った和風パスタや、きのこの旨みたっぷりのクリームソースをトッピングしたハンバーグ、食後にもぴったりなりんごと塩キャラメルのココッシュなど、秋らしい商品が登場する。
ぜひこの機会に、近くのココスで「2025 秋のランチメニュー」を楽しんでほしい考え。
パスタランチセットは、ココスこだわりの本格パスタにサラダ・ドリンクバー・スープバーが付いたお得なセット。
「チキンときのこのバター醤油パスタランチ」は、舞茸としめじ、チキンやほうれん草などの具材がたっぷり入った秋にぴったりのパスタ。きのこの旨みが際立つ和風の味わいに仕上げた。バター醤油のコクがきのこや鶏肉の旨みとマッチした、奥深い味わいを楽しめる。海苔の豊かな磯の香りが食欲をかき立てる一品となっている。
スペシャルランチセットは、ココスならではのメインメニューにスープバーなどが付いた、満足感のあるセット。
「きのこクリームのハンバーグランチ」は、きのこの旨みがたっぷり詰まったクリームソースを、ふっくらジューシーな合挽きハンバーグにトッピングした。奥深い味わいのクリームソースは、舞茸やしめじの旨みとポルチーニの豊かな風味が特長となっている。ハンバーグや付け合わせの温野菜に絡めて食べてほしい考え。
あつあつランチセットは、肉がメインの鉄板メニューにスープバーが付いた、ガッツリ食べたい時にぴったりなセットになっている。
「ハンバーグ＆広島県産牡蠣フライランチ」は、広島県産の牡蠣を使った牡蠣フライと合挽きハンバーグを一緒に提供する。タルタルソースを添えた牡蠣フライは、食べ応えのあるサイズとのこと。ハンバーグには、醤油ベースの甘辛いジャポネギソースを別添えで用
意している。ジューシーな牡蠣フライとふっくらとしたハンバーグでごはんが進むこと間違いなしの一品となっている。
ランチデザートでは、ランチタイム限定で食後にぴったりなデザートを手頃な価格で提供している。
「ランチ ハーフ りんごの塩キャラメルココッシュ」は、甘酸っぱいりんごのコンポートとほろ苦い塩キャラメルソース、優しい甘さのバニラアイスがマッチした、秋にぴったりなココッシュをハーフサイズで用意した。シャキッとしたりんごとサクサクのココッシュの食感が楽しい一品となっている。ランチタイム限定で、通常価格に比べて66円（税込）お得に注文できる。
［小売価格］
チキンときのこのバター醤油パスタランチ：979円
きのこクリームのハンバーグランチ：1045円
ハンバーグ＆広島県産牡蠣フライランチ：1045円
ランチ ハーフ りんごの塩キャラメルココッシュ：539円
（すべて税込）
［発売日］9月16日（火）
ココスジャパン＝https://www.cocos-jpn.co.jp