台風15号(ペイパー)

2025年9月5日10時45分発表 気象庁

5日10時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 五條市付近

中心位置 北緯34度10分 (34.2度)

東経135度50分 (135.8度)

進行方向、速さ 東北東 45 km/h (23 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

15m/s以上の強風域 南東側 390 km (210 NM)

北西側 165 km (90 NM)

5日11時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 尾鷲市付近

中心位置 北緯34度20分 (34.3度)

東経136度10分 (136.2度)

進行方向、速さ 東北東 45 km/h (23 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

15m/s以上の強風域 南東側 390 km (210 NM)

北西側 165 km (90 NM)

5日21時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 銚子市の南東約120km

予報円の中心 北緯34度55分 (34.9度)

東経141度35分 (141.6度)

進行方向、速さ 東 55 km/h (30 kt)

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 85 km (45 NM)

6日9時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯35度10分 (35.2度)

東経149度25分 (149.4度)

進行方向、速さ 東 60 km/h (32 kt)

中心気圧 992 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 120 km (65 NM)



■日本への影響は

台風第１５号は、９時頃に和歌山県北部に上陸しました。東日本から北日本では、５日は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。東海地方、関東甲信地方では５日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第１５号は、５日１０時には奈良県五條市付近にあって、１時間におよそ４５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。台風は５日夜にかけて東日本の太平洋側を東に進み、６日朝には関東の東で温帯低気圧に変わる見込みです。台風周辺の暖かく湿った空気に加え、北陸地方から東北地方にのびる前線の影響で、東日本から北日本の所々で非常に激しい雨や猛烈な雨が降っています。



［雨の予想］

東日本から北日本では、５日は台風周辺の暖かく湿った空気と前線の影響で、大気の状態が非常に不安定となり、台風から離れた地域でも雷を伴った非常に激しい雨や猛烈な雨が降り、大雨となるおそれがあります。

５日１２時から６日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北地方 ８０ミリ

関東甲信地方 ２００ミリ

東海地方 １５０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。

関東甲信地方

茨城県、埼玉県、千葉県、東京地方、伊豆諸島、神奈川県、山梨県、長野県 ５日夜のはじめ頃にかけて

東海地方

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 ５日夕方にかけて



［波の予想］

西日本から東日本の太平洋側ではうねりを伴いしける所があるでしょう。

５日から６日にかけて予想される波の高さ

関東地方 ４メートル うねりを伴う

伊豆諸島 ５メートル うねりを伴う

東海地方 ５メートル うねりを伴う

近畿地方 ５メートル うねりを伴う

四国地方 ４メートル うねりを伴う



［防災事項］

東日本から北日本では、５日は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、西日本では注意してください。西日本から東日本では６日にかけて高波に注意・警戒してください。また、西日本から北日本では５日は、強風、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■全国の今後の天気

