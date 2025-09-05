“CMで共演”小野花梨＆浜田雅功、大阪シティバスで2ショット 道頓堀橋でスイカ割り 雄叫びに浜田ツッコミ
俳優の小野花梨が、6日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後3：24〜 ※関西ローカル）に出演し、ダウンタウンの浜田雅功と路線バスで大阪を巡る。
【動画】CMおなじみのポーズを決める小野花梨＆浜田雅功
オープニングはいつものMBS前ではなく、梅田新道沿い。今回は相方がバスの中で待っている新スタイル。相方の顔をのぞき込むなり、浜田はいつものようにおしりにキックであいさつ。プロミスのCMで共演している浜田と小野は、会うや否やCMの決めゼリフ「いいね！」と息のあった様子を見せる。
「お出かけでよく使う“路線バス”で浜田さんを連れ回したい！」という小野の希望で、ごぶごぶ新企画「ぶらっと大阪シティバス散歩」を実施。大阪シティバス全面協力のもと、小野と「いいね！」と言いたくなるスポットを巡る。バス内では、“撮影が早く終わりすぎる!?”CMの撮影現場の裏側などで盛り上がる。
本町では、小野の大好物である昔ながらの“苦いコーヒー”を飲むため、創業104年のコーヒー店に向かう。苦いコーヒーが好きな小野に対して、苦いコーヒーが苦手な浜田は「カッコつけたいんか!?」と難癖をつける。「コーヒー飲んだら“ばば”が出そうになる」と言う浜田の言葉に、小野は「ばばってなんですか？」と困惑する。
アメリカ村やなんばを巡り、最後に停車したのは、道頓堀橋。この夏、なんとしても浜田と「スイカ割り」がやりたいという小野のために、番組が用意したのは浜田の顔が刻印された1つ3万5000円の特製“浜ちゃんスイカ”。浜田が指示役、小野が目隠しをして始まるが、小野の雄叫びに浜田がツッコむ。
