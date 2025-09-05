「まって制服!?」藤ヶ谷太輔、学ラン姿にファン歓喜！ 「とんでもない眼福」「お似合いですね」
Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔さんは9月4日、自身のInstagramを更新。学ラン姿を披露し、ファンからは歓喜の声が寄せられています。
【写真】藤ヶ谷太輔のレア過ぎる学ラン姿
ファンからは、「まって制服!?」「学ランお似合いですね」「かっこいい〜!!」「とんでもない眼福」「高二の解像度がめちゃくちゃ高くて、好きでした」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「学ランお似合いですね」藤ヶ谷さんは、「『スジナシシアター』に出演させていただきました！」「はちゃめちゃしていきました。笑」などとつづり、4枚の写真を投稿。出演した舞台「スジナシシアター」のオフショットです。藤ヶ谷さんは丸眼鏡をかけて学ランを着用した姿を披露しました。特に1枚目では、緊張しているような面持ちで3人掛けのソファの端にちょこんと座っており、普段の藤ヶ谷さんとはかなりギャップがある写真です。
ほかにもオフショットをたびたび投稿8月31日には、ライブでの様子とあわせてオフショットも公開した藤ヶ谷さん。投稿文では、ライブ公演をした静岡県を訪れた際のKis-My-Ft2メンバーとのエピソードも披露しています。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね！
