½÷Í¥¤ÎÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤¬¡¢WOWOW¤Ç11·î23Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ¥·¥ã¥É¥¦¥ï¡¼¥¯¡Ù(Ëè½µÆüÍË22:00¡Á ¢¨Á´5ÏÃ)¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬5Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÎÈï³²¤Ë¶ì¤·¤àºÊ¤¿¤Á¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤µ¤ì¡¢ÀäË¾¤Î²Ì¤Æ¤ÇÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Èµæ¶Ë¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¡É¤òÉÁ¤¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¡¢¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þºî²È¡¦º´Ìî¹¼Â»á¤Ë¤è¤ë2022Ç¯´©¹Ô¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£¼«¤é¤Î¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÊ¤¿¤Á¤Î¡ÈÈëÌ©¤Î¹Ô¤¤¡É(¥·¥ã¥É¥¦¥ï¡¼¥¯)¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢¡Ö¹¾¥ÎÅç¡×¤È¡Ö´Û»³¡×¡¢¡Ö¤È¤¢¤ë²È¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯½÷À¤¿¤Á¡×¤È¡Ö½÷À¤ÎÊÑ»àÂÎ¤òÁÜºº¤¹¤ë½÷À·º»ö¡×¤È¤¤¤¦¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¸òºø¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤2¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ÇÊª¸ì¤ÏÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Â¿Éô¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢É×¤«¤é¿ôÇ¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤ëÆü¾ïÅª¤ÊË½ÎÏ¤Ë¤è¤ê¼«¸ÊÁÓ¼º¤·¡¢Ë½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤ë¼«Ê¬¤¬°¤¤¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼çÉØ¡¦µª»Ò¡£¤½¤ó¤Êµª»Ò¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢Ì¿¤«¤é¤¬¤éÆ¨¤²¤À¤·¤¿Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤¢¤ë¿ÍÊª¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹¾¥ÎÅç¤Ë¤¢¤ë°ì¸®¤Î²È¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¶¶ø¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤¿¤Á¤È¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¤¦¤Á¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ÈË¤«¤ÊÀ¸³è¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¡¢¤½¤Î²È¤ËÉß¤«¤ì¤¿ÈëÌ©¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¿´¤òºÕ¤¯¡£
Â¿Éô¤¬DVÈï³²¼Ô¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¢£¸¶ºî º´Ìî¹¼Â»á
¥É¥é¥Þ²½¤¬·èÄê¤·¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦É½¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¤Õ¤¯¤é¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Âêºà¤¬DV¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«±ÇÁü²½¤¬¤à¤º¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²óµÓËÜ¤òÇÒÆÉ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É±ÇÁü¤Ë¤¹¤ë¤È¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÈÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ç±é¤ÎÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤µ¤ó¤Ï¼«Á³ÂÎ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µª»Ò¤òÅù¿ÈÂç¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤ÆÍè¤ëÂ¿¤¯¤Î¿ÍÊª¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö·èÃÇ¡×¤òÇ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤¬¡Ö¸«¤É¤³¤í¡×¤À¤·¡¢ï£¡¹¤¿¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤¬¤¤¤«¤Ë¡Ö·èÃÇ¡×¤ò±é¤¸¤ë¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£»ëÄ°¤µ¤ì¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âDV¤òÂ¾¿Í»ö¤È»×¤ï¤º¡¢°ì½ï¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¡¢¼«Ê¬¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡û¢£Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò
µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤¹¤´¤¯½Å¤á¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆDVÈï³²¼Ô¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥Ï¡¼¥É¤ÊÉÁ¼Ì¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È°ÛÍÍ¤Ê¶õµ¤¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±ÇÁü¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤Þ¤ÀÁÛÁü¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
µª»Ò¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥»¥ê¥Õ¤ÎÂ¿¤¤Ìò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É×°Ê³°¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤ò¤Á¤ã¤ó¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤ë¤·¡¢½÷À¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£½ý¤Ä¤¤¤¿µª»Ò¤¬¡¢À¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¤¦¤Þ¤¯±é¤¸¤é¤ì¤ë¤«¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿µª»Ò¤Î¿´¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Ë½¸¤Þ¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç²¿¤«¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÅ¸³«¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¢£´ÆÆÄ »³ÅÄÆÆ¹¨»á
¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¥ï¡¼¥¯¡Ù¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤¸¶ºî¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤Ç°ÊÍè2Ç¯¶¯¡¢Îý¤ê¤ËÎý¤Ã¤¿µÓËÜ¤ò¤è¤¦¤ä¤¯»£±Æ¤Ç¤¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£WOWOW¤Î¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW¡×¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤ÎÉñÂæ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ï½Å¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹À¤ò»ý¤ÄÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¶¦Æ±À¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢Ç§¤á¹ç¤¤¡¢»ü¤·¤ß¹ç¤¦½÷À¤¿¤Á¤Î¡¢²º¤ä¤«¤ÊÊª¸ì¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂçÊÑÌ¥ÎÏÅª¤Ê½÷Í¥¿Ø¡¦½Ð±é¼Ô¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤ÈÏ¢ÂÓ¤·¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯À¸¤¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¢£µÓËÜ ´Øµ×Âå»á
¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¥ï¡¼¥¯¡Ù¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢ÆÉ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¹¤°(»°Ê¬¤Î°ì¤¢¤¿¤ê¤Ç)ËÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÌÌÇò¤¯¡¢ÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬È¾Ê¬¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Î¾®Àâ¤Î±ÇÁü²½¤Ë·È¤ï¤ë¶ÛÄ¥¤ÈÉÔ°Â¤¬È¾Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÆÉ¤à¼ê¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¶»¤ò¤¨¤°¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¹É®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î´¶Æ°¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£º´ÌîÀèÀ¸¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¶á¤Å¤±¤¿¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇµÓËÜ¤¬»Å¾å¤¬¤ê¡¢±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢À¨ÏÓ¿¦¿Í¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê²¹ÅÙ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ÎÊª¸ì¤¬¾º²Ú¤¹¤ë¤«¡¢¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤É¤³¤«¤ÎÃ¯¤«¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò
