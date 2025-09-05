台風15号の最新情報や今後の大雨の見通しなどについて気象予報士の松葉三佳さんに聞いた。

【映像】線状降水帯の発生予想

━━台風１５号の今後の動きなど、最新情報は？



「台風15号は9時の推定で、和歌山県御坊市付近を進んでいて、このあとは紀伊半島を通過し、今夜遅くにかけて東日本の海沿いを東へ進むと予想されている。台風はその後も東へ進み、6日には温帯低気圧に変わる見込みだ」

━━今後の雨などの見通しは？

「雨の範囲は次第に東に移動する見込みだ。台風の周りの湿った空気や前線の影響で、東日本の太平洋側や東北では、台風の接近前から激しい雨が降っているところがある。台風が離れる西日本は次第に天気が回復するが、東海はお昼頃、関東はお昼過ぎから夕方頃が大雨のピークになりそうだ」

━━線状降水帯の予測は？

「岩手県・宮城県・和歌山県・徳島県・高知県では5日の昼前にかけて、茨城県・埼玉県・千葉県・東京都・伊豆諸島・神奈川県・山梨県・長野県では5日夕方から6日朝にかけて、岐阜県・静岡県・愛知県・三重県では線状降水帯が発生する可能性がある。線状降水帯が発生すると土砂災害や河川の増水・氾濫、低い土地の浸水など大雨による災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあるので気をつけてほしい」

「山がないから大丈夫」はキケン

━━雨量が多くなっている山沿いなどの地域では、土砂災害の危険性が考えられるが、どのようなことに注意が必要になるか？

「まずはハザードマップで今いるところが土砂災害警戒区域などに指定されているかを確認してほしい。山沿いや崖の近くなどは（危険な場所として）イメージしやすいが、ハザードマップを見ると意外と市街地でも指定されている場所があるため『山がないから大丈夫』と思わないことだ。また、普段から『どのルートを通ってどこに避難するか』なども確認してほしい」

