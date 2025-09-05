松井珠理奈、胸元大胆寝そべりショットが「大人っぽくてセクシー」「ドキッとした」と話題
【モデルプレス＝2025/09/05】元SKE48の松井珠理奈が4日、自身のInstagramを更新。2nd写真集『アイヲシル』（9月9日発売／宝島社）のオフショットとして胸元を大胆に披露した姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】松井珠理奈、美谷間くっきり寝そべりショット
松井は「9月ですね」と季節の変わり目を感じながら、「写真集『アイヲシル』どアップオフショット」として撮影の舞台裏を公開。ベッドで寝そべり、胸元を大胆に見せたポーズを披露している。
この投稿に、ファンからは「大人っぽくてセクシー」「ドキッとした」「美しい」「写真集楽しみ」「綺麗すぎる」「魅力的」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】松井珠理奈、美谷間くっきり寝そべりショット
◆松井珠理奈、写真集オフショットで大人の魅力全開
松井は「9月ですね」と季節の変わり目を感じながら、「写真集『アイヲシル』どアップオフショット」として撮影の舞台裏を公開。ベッドで寝そべり、胸元を大胆に見せたポーズを披露している。
この投稿に、ファンからは「大人っぽくてセクシー」「ドキッとした」「美しい」「写真集楽しみ」「綺麗すぎる」「魅力的」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】