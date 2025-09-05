みちょぱ、ベアトップ×ショーパンで圧巻美脚輝く「夏が似合う」「さすがのスタイル」
【モデルプレス＝2025/09/05】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が4日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】みちょぱ、美脚＆デコルテ輝く肌見せコーデ
みちょぱは「明後日はTGC 明後日は有吉の夏休みだよ ハワイだよ4時間スペシャルだよ」と告知。ハワイで撮影したと思われるベアトップとショートパンツ姿を公開し、美しいデコルテや引き締まった脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「夏が似合うね」「さすがのスタイル」「美脚に目がいく」「可愛すぎる」「ハワイ最高」「プライベート感に癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
