「今日好き」土屋惺来、キャミトップスから美肌チラリ「肌艶がすごい」「綺麗すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/09/05】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来が4日、自身のInstagramを更新。白いキャミソール姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女、肌艶に釘付け 美肌露出コーデ
土屋は「耳のリボンがちゃーむぽいんとっ」とコーディネートのポイントを報告。白いレースキャミソールにパールネックレスを合わせたガーリーな装いで、リボンのイヤーアクセサリーをチャームポイントにしたスタイリングを披露した。
この投稿に、ファンからは「肌艶がすごい」「綺麗すぎ」「リボンが似合う」「ガーリーで最高」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
◆土屋惺来、白キャミソールでガーリーコーデを披露
