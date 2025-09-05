「SMTOWN LIVE」初の福岡公演、出演アーティスト発表！東方神起、aespaなど豪華ラインナップ集結

「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」の出演アーティストが発表された。

去る8月9日、東京ドームで行われたSMエンターテインメント所属アーティストが集結するライブイベント「SMTOWN LIVE 2025-26」東京公演初日では、2026年1月31日と2月1日にみずほPayPayドーム福岡で「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」を開催することが発表された。

SMエンターテインメント創立30周年を記念するワールドツアーを開催するなか、「SMTOWN LIVE」が福岡で公演を行うのは今回が初めて。2日間で9万5000人の観客が詰めかけ、会場が熱狂に包まれた東京公演同様、福岡でも人気アーティストによる迫力あるステージが期待されている。

「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」ポスター

そんな「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」では、東京公演に引き続き、KANGTA、東方神起、SUPER JUNIOR、ZHOUMI、HYOYEON of Girls' Generation、KEY、MINHO of SHINee、EXO、Red Velvet、NCT DREAM、WayV、aespa、RIIZE、NCT WISH、naevis、Hearts2Hearts、XngHan＆Xoul、SMTR25など豪華アーティストの出演が決まった。

「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」出演アーティスト

また、福岡公演では東京公演と同じく、創立30周年プログラムとしてFANCLUB会員を対象に特別企画も開催予定。各ファンクラブ最速チケット先行受付（抽選）は、本日（9月5日）12時よりスタートした。

なお、福岡公演は2026年1月31日の初日目が17時スタート、2月1日の2日目が16時スタートとなる。