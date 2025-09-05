もはや美容液…この秋のマストバイ、頼もしすぎる“パワー化粧水”5選

2025年秋冬ananモテコスメ大賞「ニュース」部門。ここでは頼もしすぎるパワー化粧水を紹介。もはや美容液なのでは!? と思えるような成分をギュッと閉じ込めた製品が多くのブランドからデビュー。この化粧水革命の波に乗らない手はありません！

頼もしすぎるパワー化粧水が発売ラッシュ

1、痩せ肌を元気にしてくれるで 賞

【episteme】ステムサイエンス ローション

ハリ感のある肌へと再構築

多角的にハリや透明感を強化するステムジェネシスコンプレックスを新配合。濃密な潤いを与えながらはね返すような肌を目指す。「使うほどに弾力が満ちていくのを実感し、まだまだ肌は変われると確信！ コクのあるテクスチャーで肌がふっくら整い、これからの変化も楽しみ」（美容エディター＆ライター・伏屋陽子さん）。150ml \17,050（エピステーム TEL. 0120-480-610）

2、β-グルカンの回復力が推せる！ 賞

【LANCOME】ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション

大ヒット美容液の化粧水版

肌の回復を呼び覚ます有用成分、β-グルカンを配合。マルチヒアルロン酸がたっぷりの潤いも抱え込む。「ジェニフィックの美容液をリアルに5本はリピートしているので、まさに待望の化粧水！ とろみ＆みずみずしさの絶妙なテクスチャーで、ハリとツヤが湧き上がります」（美容クリエイター・やみちゃんさん）。150ml \9,900 9／5発売（ランコム TEL. 0120-48-3666）

3、化粧水で本格的なエイジングケア 賞

【DECORTE】ユース パワー エッセンス ローション

細胞レベルで老化を阻止!?

細胞の運命を解析し、若々しさの分岐点へと働きかけるエイジングケア化粧水。天然由来の黒麹発酵液を62％配合。「最初に使ったときから手応えを感じて、驚きました。肌がみるみる潤いを吸い込んでいく感じがして、乾いた肌もイキイキと喜んでいるよう！」（シンガーソングライター・藤原さくらさん）。150ml \16,500 9／16発売（コスメデコルテ TEL. 0120-763-325）

4、それぞれの肌に合わせてアプローチ 賞

【IPSA】ME n

全8種からマイベストを選択

細胞エネルギーに着目し、潤いが巡る肌へ。カウンセリングで自分の肌に合う一本を見つけて。「マイベストワンを選ぶことができ、攻めているわけではないのに使えば確実に調子のいい肌へ。テクスチャーも心地いいので手に取りたくなります」（ヘア＆メイクアップアーティスト・北原果さん）。［医薬部外品］全8種 175ml 各\7,370 ディスペンサー\770（イプサ TEL. 0120-523-543）

5、新次元の保湿をもたらしてくれる 賞

【cle de peau BEAUTE】ローションエサンシエルA

あの名品が6年ぶりに進化

細胞ひとつひとつが潤っている肌に欠かせない、アミノ酸を豊富に含む発酵美容成分を開発。浸透力も大幅アップデート！ 「ぐんぐん浸透して、潤いで満たしてくれる優秀な一本。発酵美容成分をはじめとする“選抜メンバー”がキメを整えて、柔らかくハリのある肌に」（タレント・高橋みなみさん）。170ml \14,300（クレ・ド・ポー ボーテ TEL. 0120-86-1982）