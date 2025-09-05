トヨタ新「“2人乗り”シエンタ」登場!? 全長4.2m級のちょうどいいサイズ×スライドドア採用の「“コンパクトミニバン”」！ 約365万円の「ジュノ」とは

2人乗りシエンタは5つの「家具モジュール」で自由自在に空間設計

2025年8月5日、トヨタは「シエンタ」の一部改良とともに、モデリスタと共同開発した新たなコンプリートカー「JUNO（ジュノ）」を発表・発売しました。

シエンタは2003年に初代が登場し、あつかいやすい5ナンバーサイズと広い室内空間をもったコンパクトミニバンとして人気を博してきました。

【画像】超カッコイイ！ トヨタ新「“2人乗り”シエンタ」を画像で見る（69枚）

現行モデルとなる3代目は2022年8月に発売され、これまでのコンセプトを維持しつつ、日常での使いやすさをさらに向上させています。

シエンタに2人乗り快適仕様!?

そんなシエンタのボディサイズは、全長4260mm×全幅1695mm×全高1695mm、ホイールベースは2750mmです。

「シカクマル」をモチーフとしたエクステリアは、コーナー部を丸くすることでコンパクトに見せつつ、取り回しのよさにも貢献しています。

インテリアは水平基調のインパネに多くの収納を備えており、カラーには「フロマージュ」「ブラック」「カーキ」の3種類が設定されています。

パワートレインは1.5リッターガソリンとダイレクトシフトCVT、または1.5リッターハイブリッドの2種類が用意されており、この点については先代と違いはありません。

また、全車に予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」が標準装備され、「プロアクティブドライビングアシスト」や「レーダークルーズコントロール」などが搭載されています。

さらに、今回の一部改良では、電動パーキングブレーキとブレーキホールド機能が全車標準化されたうえ、ブレーキホールドが設定され保持機能も新たに採用されています。

そのほか、安全装備では、全車速追従機能付き「レーダークルーズコントロール」やドライバー異常時対応システムが全グレードに標準化されました。

なお、今回の一部改良では「ジュノ」と呼ばれるモデルが新たに設定されています。

ジュノは、最上級グレードである「Z」をベースに、モデリスタと共同開発されたコンプリートカーという位置づけです。

最大の特徴は、後席と荷室に専用架装が施されたことで、車内を家具モジュールで構成する仕様となっていることです。

この家具モジュールは着脱式となっており、「ベースモジュール」「ベースモジュールラージ」「クッションモジュール」「サイドテーブル」「ワークテーブル」の5種類が用意されています。

これらを組み合わせることで、ユーザーの目的に応じた空間を構築することが可能です。

また、これらの家具モジュールが組み合わされたパッケージとして、「チル」「リフレッシュ」「フォーカス」「コンフォート」の4種類が用意されています。

「チル」は、ベースモジュールやサイドテーブルを組み合わせた軽作業や休憩に適しており、「リフレッシュ」はベースモジュールを多用して車中泊に対応する仕様です。

「フォーカス」はワークテーブルを組み込むことで作業向け空間を作るもので、「コンフォート」はサイドテーブルとモジュールを組み合わせた広い室内レイアウトを実現します。

なお、それぞれの家具モジュールは販売店でオプションとして購入することも可能です。

ジュノの価格（消費税込み）は365万4200円からとなっています。

ちなみにシエンタの室内空間をさらに活用することが可能となるジュノですが、架装により2人乗り仕様となるうえ、登録区分は4ナンバーに変更されるという点には注意が必要です。