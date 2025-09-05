¡Ú11Ëü¤¤¤¤¤Í¡ÛºÊ¤Î¡ÈÁÐ»Ò¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤È¯¸À¡É¤ËÉ×¤Ï¡ÄÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¡ÖÁÐ»Ò¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤è¤Í¡×É×¤Ë¸À¤¦¤È¡©¾¯¤·µ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë11Ëü¤¤¤¤¤Í
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÁÐ»Ò¡á¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊý¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÁÐ»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢»Ò¤É¤â¡Ä¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤í¤¤¤ÎÉþ¤òÃå¤»¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¤«¤ï¤¤¤µÇÜÁý¡£¤·¤«¤·ÁÐ»Ò°é»ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆóÇÜ¤Î¶ìÏ«¤äÂçÊÑ¤µ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÆóÇÜ¤Î´î¤Ó¡¢³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤âÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤Æ¤ëÂé¸ïÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¡～😍¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤±¤ÉÉ×¤Ë¡ÖÁÐ»Ò¤Ã¤Æ¤µ¡¢¤â¤¦ÁÐ»Ò¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¤â¤¦²Ä°¦¤µ¤¬¤ä¤Ð¤¤¤è¤Í¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤é¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÁÐ»Ò¤â¡©¡×¤Ã¤ÆÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤À¡¢É×(42)¤ÏÁÐ»Ò¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£¤¦¤ó¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤è¡Ä¡£
¤´¼ç¿Í¤ÎÊÖ¤·¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÁÐ»Ò¤â¤¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¡×¡ÖÍ©ÂÎÎ¥Ã¦～¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤´É×ÉØ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤É×ÉØ´Ø·¸¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ëÅê¹Æ¤Ç¤¹¤Í¡£
É×¤Î¡ÖÀ¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ËÂ¨È¿±þ¡¢¼êÊÁ¤ò²£¼è¤ê¤·¤¿ºÊ¤Ë9.4Ëü¤¤¤¤¤Í
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤·¤å¤·¤å¤·¤å(@syusyumylove)¤µ¤ó¤Î»×¤ï¤º¾Ð¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤Î¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤ÆÎÁÍý¤òºî¤ë¤Î¤Ï»×¤¦¤è¤ê¤âÂçÊÑ¡£°ìÊý¡£²ÈÂ²¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â³Î¤«¤Ç¤¹¤Í¡£²ÈÂ²¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦¤·¤å¤·¤å¤·¤å¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤ó¤ÊÎÁÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£
Ìë¤´¤Ï¤ó¤ËÆÚ¤ÎÌ£Á¹¾Æ¤¤ò½Ð¤·¤¿¤éÉ×¤¬
Ž¢¤¦¤á¤§～À¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿～Ž£
¤ÈÂç´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç
Ž¢À¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¤À¤è¡¢»ä¤È·ëº§¤·¤¿¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤¬¿©¤Ù¤ì¤ë¤ó¤À¤èŽ£
¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¸µ¡¹Ì£¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ëÆù¤Ê¤Î¤Ë¤ªÆù²°¤µ¤ó¤Î¼êÊÁ¤ò²£¼è¤ê¤·¤¿¤±¤É²æ¤¬¿ÍÀ¸¤Ë°ìÊÒ¤Î²ù¤¤¤Ê¤·¡£
Í¼¿©¤ÎÀ¸Õª¾Æ¤¤¬Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤·¤å¤·¤å¤·¤å¤µ¤ó¡£É×¤Ë¡ÖÀ¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¤ªÆù¤Ï¤ªÆù²°¤µ¤ó¤¬Ì£ÉÕ¤¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æù¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ö»ä¤È·ëº§¤·¤¿¤«¤é¡ª¡×¤È¤ª¼êÊÁ¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤·¤å¤·¤å¤·¤å¤µ¤ó¡£¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¾Æ¤¯¤Î¤âºÍÇ½¤À¤«¤éÀµ¤·¤¤¡×¡Ö¸åÈ¾ÉôÊ¬ÆÉ¤ó¤ÇÂçÇú¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤å¤·¤å¤·¤å¤µ¤ó¤ÎÎÁÍý¤ÎÏÓ¤È¤ªÆù²°¤µ¤ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ÎÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¾Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤âÎ©ÇÉ¤ÊÎÁÍý¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤å¤·¤å¤·¤å¤µ¤ó¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÅê¹Æ¤Ë¡¢¿´¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö1Ç¯´Ö¤Î¼«ÂðÊÝ°é¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡×É×¤«¤éºÊ¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë2Ëü¤¤¤¤¤Í¡ª
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï½Õ±«☻R5.3.1À¸boy👶🚀🪐💫(@haru_mata_)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¡£ÊÝ°é±àÆþ±à¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Õ±«¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¡£É×¤¬1Ç¯´Ö¤Î¼«ÂðÊÝ°éÂ´¶È¤òµÇ°¤·¤Æ¤¢¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Þ¥Þ¤Ø¤ÎÏ«¤¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¨¤Ã¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ÄÉ×¤¬¡Ö¼«ÂðÊÝ°é1Ç¯´Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¡¢Â´¶È¤ÎµÇ°¡×¤Ã¤Ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤¬¡Ä¥ß¥Æ¥Í¤Çºî¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ä¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¹¤®¤ó¡Ä¡©µã¤¤¤¿😭
¡Ê¤Ê¤ª¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖI am a mother¡×¤Ï»ä¤¬¹¥¤¤ÊÉÍ¾Ê¤Î¶ÊÌ¾¤ò¤â¤¸¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ë
1Ç¯´Ö¤Î¼«ÂðÊÝ°é¤ò½ª¤¨¡¢ÊÝ°é±à¤ËÆþ±à¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤µ¤ó¡£É×¤Ï½Õ±«¤µ¤ó¤Ø¤ÎÏ«¤¤¤ÈÂ´¶È¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç¥¿±Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤äÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°¤Î¼Ì¿¿¡¢À®Ä¹¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Ñ¥Ñ¤¬¥Þ¥Þ¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿°ì¸À°ì¸À¤¬¤·¤ß¤ë¡×¤ä¡Ö´ò¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïµã¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ä°¦¾ð¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£É×ÉØ¤Î¤¤º¤Ê¤â¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÈÂ²¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
