「一番くじ ホロライブ ～Villain Style～」が2026年1月10日より発売白上フブキさん、大神ミオさん、角巻わためさん、獅白ぼたんさんのフィギュアが登場
【一番くじ ホロライブ ～Villain Style～】 2026年1月10日より順次発売予定 価格：1回850円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ホロライブ ～Villain Style～」を2026年1月10日より順次発売する。価格は1回850円。
本商品はカバーが運営するVTuber事務所「ホロライブプロダクション」のタレントをモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ。
公開された画像ではヴィランスタイルの白上フブキさん、大神ミオさん、角巻わためさん、獅白ぼたんさんのフィギュアが確認できる。
｡ ₊°༺❤︎༻°₊ ｡- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) September 5, 2025
(C) COVER