【一番くじ ホロライブ ～Villain Style～】 2026年1月10日より順次発売予定 価格：1回850円

　BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ホロライブ ～Villain Style～」を2026年1月10日より順次発売する。価格は1回850円。

　本商品はカバーが運営するVTuber事務所「ホロライブプロダクション」のタレントをモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ。

　公開された画像ではヴィランスタイルの白上フブキさん、大神ミオさん、角巻わためさん、獅白ぼたんさんのフィギュアが確認できる。

(C) COVER