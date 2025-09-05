友達との再会が地獄の始まりに？ご近所ママ友に感じた違和感｜価値観の違いですか？【ママリ】
地元の友達りさが近所に引っ越してきて、喜ぶはるか。カフェに行こうと誘いますが、りさはお金がかかるから公園で缶コーヒーを飲もうと言い出します。この時感じた違和感、それが今後はるかを苦しめることになるのでした。
近くに友達がいないのが悩みだったはるか。地元の友達・りさが引っ越してきたのはなんと、はるかの家から徒歩3分ほどのご近所でした。
知らない土地で一人だと不安だったりさですが、地元の友達が近くにいてくれるなら、心強いですよね。友達がほしかったはるかも、願ったりかなったりです。さっそくカフェに誘うはるかに、りさは…。
りさは「お金がかかるから」と、カフェに乗り気ではありません。寒いけど、子どものために見ておきたいということで、公園に向かいます。
カフェでゆっくり話したいはるかとお金がかかるから公園でよくない？というりさ。最後にタイトルの価値観の違い、が見えてきましたね！
価値観の違い、あなたは許せる？
近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。
りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。
友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。
『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。
