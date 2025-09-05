アインシュタイン稲田直樹、SNS乗っ取り被害に言及 「沢山の方に不安な思いをさせてしまった」と謝罪も
お笑いコンビ・アインシュタインの稲田直樹が5日、自身のXにて、SNSアカウントの乗っ取り被害に言及した。
【実際のポスト】「沢山の方に不安な思いをさせてしまった事」を謝罪
稲田は「ご心配をおかけしていた件についてご報告です」と書き出し「先程警察から発表がありましたが、僕のSNSを乗っ取っていた犯人が警察に逮捕されました」と報告。「今回の件はセキュリティ管理を十分にできていなかったことも原因のひとつだと感じています」とつづった。
続けて「その為、色んな方に被害が及んでご迷惑をお掛けしてしまいました。そして沢山の方に不安な思いをさせてしまった事を本当に申し訳ないと思っております」と謝罪。「それでも温かく見守り支えてくださった皆様に心から感謝しています。これからは同じことを繰り返さないよう、よりしっかりと対策して活動してまいります」と締めくくった。
稲田については5日までに、SNSアカウントの不正ログイン被害に遭い、容疑者が不正アクセス禁止法違反容疑で再逮捕されたことが報じられた。
