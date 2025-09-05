【大雨警報】愛知県・新城市に発表 5日12:05時点
気象台は、午後0時5分に、大雨警報（土砂災害）を新城市に発表しました。また洪水警報を豊橋市、新城市に発表しました。
愛知県では、5日昼過ぎまで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■豊橋市
□洪水警報【発表】
5日昼過ぎに警戒
■岡崎市
□大雨警報
・土砂災害
5日昼過ぎに警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■碧南市
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■刈谷市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 20mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■豊田市西部
□大雨警報
・土砂災害
5日昼過ぎに警戒
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■豊田市東部
□大雨警報
・土砂災害
5日昼過ぎに警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■安城市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■西尾市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■蒲郡市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 25mm
■常滑市
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■新城市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日昼過ぎに警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
5日昼過ぎに警戒
■大府市
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■知立市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 20mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■高浜市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼過ぎに警戒
3時間最大雨量 35mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■豊明市
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■田原市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■東浦町
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■南知多町
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■武豊町
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒
■幸田町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
5日昼過ぎに警戒