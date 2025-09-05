日米の関税協議をめぐりアメリカのトランプ大統領は4日、日本車の自動車関税を引き下げる大統領令に署名しました。

トランプ大統領は7月に日米で合意した内容に基づき、日本車の自動車関税を引き下げることなどを盛り込んだ大統領令に署名しました。自動車関税は現在の27.5％から15％に引き下げられます。

また、相互関税については従来の関税率が15％未満の品目は一律15％に、15％以上の品目には追加の関税はかからないとする特例措置が8月7日に遡って適用されます。コメの輸入をめぐっては無関税で輸入する仕組みの「ミニマムアクセス」制度の枠内で、アメリカからの輸入を75％増やすことも盛り込まれました。

赤沢経済再生担当相

「この大統領令を米側による7月22日の日米間の合意の着実な実施として歓迎」

大統領令の発出を受け、赤沢経済再生担当相はワシントンで会見し、アメリカへの80兆円規模の投資に関する文書と、日米間合意に関する共同声明を作成したと明らかにしました。

そのうえで、自動車関税の15％への引き下げ時期について、「最大で2週間後」までに実現するとの見方を示しました。