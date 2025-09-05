テレビ番組のコメンテーターとしても活躍するクリエーティブディレクター辻愛沙子氏（29）が5日までにX（旧ツイッター）を更新。生成AIによって作られたものと見られる元乃木坂46で女優の白石麻衣（33）のフェイク画像がSNSで拡散されている状況に不快感を示した。

SNS上では、白石がテレビ番組で“夜ヨガ”なるものを披露したと思わせる画像が拡散されている。辻氏は自身がワイプ画面に映し出されたその画像を引用し、「これワイプに映ってるの私なんだけど、確かこの時普通に黄色っぽいTシャツ着てらっしゃった記憶があります、、、（まいやん本当にお綺麗だな〜と思ってVTR見てたので記憶に残ってる）」と実際に放送された番組での白石の姿について言及。「AIで改変までして数年前の1カットをエロ消費するの、さすがに醜悪すぎて引く…」とつづった。

その後の投稿では「やっぱり記憶通りでしたわ、、」と、実際の番組画像が掲載された記事を引用。「健康習慣をつけようって趣旨の番組で普通の服着て普通にストレッチしてるだけなのに、AIで露出コラ作られて数年後までネットでエロ消費されるのおかしいでしょ…ファンも怒った方がいいこういうの本当に」と訴え、「そしてまいやんはいつでも可愛い」と付け足した。