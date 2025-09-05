＜デートは全額奢り？＞「超楽しかった！」ルンルンで帰宅した娘。高校生のお財布事情【第1話まんが】
私（シズカ）は、夫と娘のヒマリ（高校2年生）との3人家族です。ヒマリには昨年秋からお付き合いしている男の子がいます。彼の名前はユウキくん。サッカー部に所属しており、練習や試合で忙しくてなかなかゆっくり会えないとヒマリがぼやいていました。若いうちの恋愛は何事も経験です。いろいろな気持ちを経験しながら大人になっていってほしいな……そんな風に思っていました。そんなある日、ようやく初デートをしてきたヒマリが上機嫌で帰宅してきて……？
高校2年生になったばかりのある日、ようやくユウキくんと時間が合わせられたようで、ヒマリは初デートに出かけていきました。
そして、いざデートから帰ってくると「超！ 超！！ 超！！！ 楽しかった〜」と、ヒマリは大興奮していました。
初デートが相当楽しかった様子のヒマリは、興奮を抑えきれないように前のめりに話してきます。しかし……デート代がユウキくんの奢りだったと聞いて、私は驚いてしまったのです。しかも、ヒマリが奢ってもらったことをあまりに喜んでいるので、思わず苦言を呈してしまいました。
ヒマリの初デートの話は微笑ましくて、聞いているこちらもくすぐったくなりました。
きっと一生懸命デートコースを考えてくれたんだろうな……そんなユウキくんの気持ちが伝わってきて、私まで嬉しくなったのですが……全額奢りとなれば話は別です！
しかもヒマリは「全部奢りだった」と大興奮。
これじゃ、デートが楽しかったのか、全額奢ってもらったことが嬉しかったのか分かりません。
そもそも学生のうちは割り勘であるべきなのに……。
そのことを私が伝えようとすると、今度は夫がヒマリに加勢してきたのです！
「男なんだから、それくらい当たり前」夫のこの言葉に、私は違和感しかありませんでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
