【義姉と！駐車場トラブル】介護を条件に出してきた義妹「信用できるか！」＜第11話＞#4コマ母道場
きょうだいの妻、つまり義姉か義妹がいたとしたら、どんなお付き合いをしたいですか？実の姉妹のように仲良くなりたい！ 甘えたり頼ったりしたい！ と考える人もいるのかもしれません。しかし「親しき仲にも礼儀あり」。「家族になったんだから」といって甘えすぎると、関係が悪化したり、トラブルに発展したりするかもしれませんよ……。
第11話 怒りは増すばかり【義姉ヒカリの気持ち】
【編集部コメント】
そもそも義両親が、わざわざ車を使う距離に住むエマさんより、歩いて数分のカズトシさんたちを頼るのは目に見えています。カズトシさんも、そのつもりでこの場所に家を買ったのでしょう。そしてここに家を買った時点で、ヒカリさんも義両親の老後をサポートはある程度覚悟していました。でも、あくまでもサポート。介護はやはり、実子がメインというのがヒカリさんの考え。「いいこと言ったでしょ」とドヤ顔をするエマさんに、ヒカリさんのモヤモヤは増すばかりです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第11話 怒りは増すばかり【義姉ヒカリの気持ち】
【編集部コメント】
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび