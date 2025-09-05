マキシマム ザ ホルモンが、主催イベント『地獄絵図』を11月4日にZepp Haneda (TOKYO)、同月27日に大阪 Zepp Osaka Baysideにて開催する。

本イベントは2006年から始まったもので、今回は15年ぶりの開催に。過去には、“フルフェイス着用限定”、“顔面ストッキング着用限定”、“すっぴん女子限定”など、ユニークで厳しい入場条件設定にも関わらず、毎回会場キャパシティに対して数十倍の応募があったという。

今回は、Zepp Haneda (TOKYO)公演を『帰ってきた地獄絵図～コスプレ限定地獄～』、Zepp Osaka Bayside公演を『帰ってきた地獄絵図～ジジババ限定地獄～』と題して開催。“コスプレ限定地獄”は2009年8月、“ジジババ限定地獄”は2008年8月ぶりとなる。各公演の参加条件やチケット券種などの詳細は、特設サイトにて確認できる。なお、同サイト冒頭の『必勝ガイド動画』は「必ず観てほしい」とのことだ。

（文＝リアルサウンド編集部）