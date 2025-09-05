ティモンディ・前田裕太、レギュラーラジオ番組を9月末で降板 7月から体調不良で休養中
グレープカンパニーは5日、公式Xを更新。体調不良により7月から休養中のお笑いコンビ・ティモンディの前田裕太（33）が、レギュラーを務めるJ-WAVE「GURU GURU!」を9月末で降板することを発表した。
【写真】弁護士みたい！？イメチェン姿のティモンディ・前田
同アカウントでは「J-WAVE『GURU GURU!』は協議の結果、9月末で降板する事となりました」と報告。続けて「番組関係者、リスナーの皆様にはご心配をおかけしましたが、いましばらく静養のためお時間を頂戴いたします」「活動再開の時期については、体調を見ながら判断し、改めてご報告させていただきます」と伝えた。
前田は、1992年8月25日生まれ、神奈川県出身。2015年1月、高岸宏行とともにお笑いコンビ・ティモンディを結成した。今年7月7日に体調不良により休養することが発表された。
