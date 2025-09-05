柴咲コウ、川口春奈とクールに決めた近影に反響「顔小さ過ぎ」「2人ともビジュアル最高です」
俳優・歌手の柴咲コウ（44）が4日、自身のインスタグラムを更新。5年ぶりにドラマ主演する、11月19日午後10時から配信されるABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』（全6話無料配信）のビジュアル撮影のメイキング動画を公開し、共演する川口春奈（30）とのオフショットに「かっこいい」と反響が集まっている。
【動画】「顔小さ過ぎ」クールに決めた柴咲コウ＆川口春奈
本作は、柴咲演じる芸能事務所社長が、川口演じる週刊誌記者とスキャンダルが世に出るまでの禁断の攻防戦を巻き起こすサスペンスドラマ。
投稿では、川口と肩を並べクールな表情でポージングを決めていく姿を披露。顔の角度や腕の位置など、ポーズ1つ1つに細かい変化を付け、撮影に取り組む真剣な姿を見せた。
この投稿にファンからは「2人ともビジュアル最高です カッコ良過ぎます！」「コウちゃん顔小さ過ぎ」「お二人ともビジュ最高ーー 素敵すぎる。。」「もうもう!!大好きなお二人の共演なんて！楽しみすぎます」などと、配信前から期待の声が集まっている。
