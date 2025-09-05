ÇðÌÚÍ³µª¡¢¸åÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤¿¤Ö¤é¤«¤·¤¿¥¤¥±¥á¥ó·Ð±Ä¼Ô¤Ë·ãÅÜ¡ÖÄ¾Â°¤Î¸åÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤¿¤Ö¤é¤«¤·¤¿¼«¾Î¡¦Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤Î¥¤¥±¥á¥ó·Ð±Ä¼Ô¤Ë·ãÅÜ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸åÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥¤¥±¥á¥ó·Ð±Ä¼Ô¡Ê¥é¥Ö¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿»þ¡Ë
¡¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿Íµ¤¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Î»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Âç½¸·ë¤¹¤ë¡ØABEMA²Æ¤ÎÎø¥ê¥¢º×2025¡Ù¤¬4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡ØGIRL or LADY ¡Á»ä¤¬ºÇ¶¯¡Á¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¼«¾Î¡¦Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤Î·Ð±Ä¼Ô¥¿¥¤¥¹¥±¡ÊÅö»þ28ºÐ¡¿¿Íºà¥µ¡¼¥Ó¥¹²ñ¼ÒÂåÉ½¡Ë¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¡£MC¤Î¥¢¥ó ¥ß¥«¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯²°ÉßÍµÀ¯¤ÈÇðÌÚ¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¿Ø¤ÈÅö»þ¤Î¡È¤ä¤é¤«¤·¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¡ØGIRL or LADY ¡Á»ä¤¬ºÇ¶¯¡Á¡Ù¤Ï¡¢23Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿±¿Ì¿¤ÎÎø¤òµá¤á¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿·ëº§´êË¾¥¢¥ê¤Î12¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢20Âå¤Î¡È¥¬¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¡É¤È¡¢30Âå¤Î¡È¥ì¥Ç¥£¥Á¡¼¥à¡É¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢Ã¯¤â¤¬Á¢¤àÍýÁÛÅª¤ÊÃËÀ4¿Í¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦º§³è¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡£
¡¡¥¿¥¤¥¹¥±¤Ï¡¢¡È¥¬¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¡É¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥ß¥Ê¥ß¡ÊÅö»þ24ºÐ¡¿¸µNGT48¡¦¥â¥Ç¥ë¡Ë¤È¸ÄÀÇÉ½÷»Ò¥Á¥«¡Ê24ºÐ¡¿¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡Ë¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤ì¡¢°ìÈÕ¤Ç2¿Í¤ÈÂå¤ï¤ëÂå¤ï¤ë¥Ç¡¼¥È¡£¥Á¥«¤È¤Ï¥½¥Õ¥¡¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ëºÝ¤Ë¼«¤é¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤¹¤ë·Á¤Ç¼ê·Ò¤®¡¢Â³¤¯¥ß¥Ê¥ß¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö´¨¤¤¡×¤È´Å¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÂÀ¤â¤â¤ò¤µ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¿¥ß¥Ê¥ß¤Î¼ê¤ò¥®¥å¥Ã¤È°®¤ê¡Ö¤¸¤ã¤¢¤³¤¦¤·¤Æ¤è¤¦¤«¡×¤È»Ø¤òÍí¤Þ¤»Îø¿Í·Ò¤®¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÍâÆü¤½¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¥¬¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤¿¤Á¤ÏÂçÁû¤®¡£¥ß¥Ê¥ß¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤È°ã¤¦¤Î¤¬1ÈÖ·ù¤¤¤Ê¤ï¤±¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤ë¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÂçÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¥¿¥¤¥¹¥±¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡£¥¿¥¤¥¹¥±¤¬¡Öº£²¶¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¥ß¥Ê¥ß¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¿®¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Èº©´ê¤¹¤ë¤â¡¢¥ß¥Ê¥ß¤Ï¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÂ¾¤ÎÃËÀ¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È¿©¤¤²¼¤¬¤ë¥¿¥¤¥¹¥±¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤éÍ¾·×Èá¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤Èµã¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¿¥¤¥¹¥±¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤«¤éÈóÆñÂ³½Ð¡£MC¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¤«¤é¡Ö¼ÂºÝ¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥¹¥±¤Ï¡Ö¡Ê¥Á¥«¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ë°Ø»Ò¤¬Î©¤Á¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¹¤®¤Æ¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤«¤éÅº¤¨¤¿¤À¤±¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤â¼ê¤Ï·Ò¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊÛÌÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥²¥¹¥È¤Î¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£À¸ÅÄ°áÍüÆà¤«¤é¡Ö¤Ç¤â·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤È¸ý·â¤ÏÂ³¤¡¢ÇðÌÚ¤âÅÜ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¥ß¥Ê¥ß¤Á¤ã¤ó¤¬Ä¾Â°¤Î¸åÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¡²èÌÌÄÌ¤·¤Æ¡Ø¥¿¥¤¤Á¤ã¤ó¡ª¡ª¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¼¸ÀÕ¡£ÅÓÃæ¡Ö2Ç¯Á°¤ÎÏÃ¤À¤«¤é¡×¤È²°Éß¤¬¤Ê¤À¤á¤ËÆþ¤ë¤â½ª»Ï½÷À¿Ø¤«¤éÀÕ¤á¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£