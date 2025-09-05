【拡大画像へ】

小学館は電子コミックキャンペーン「漫祭 2025」を開催する。実施期間は9月5日より11月6日まで。

本キャンペーンは、小学館のコミック536作品を8つの特集に分けて順次無料公開するというもの。9月5日より開始する第1弾は「冒険に、友情に、ラブコメも！魂が震える少年漫画大特集！」と題し、「名探偵コナン」や「葬送のフリーレン」などが対象となる。

また、「漫祭 2025」の開催を記念して、 毎週金曜に「漫祭」公式Xにて24作品の著者直筆サイン入り複製原画を額装し、各1名にプレゼントするキャンペーンも実施される。

特集一覧

・第1弾【冒険に、友情に、ラブコメも！魂が震える少年漫画大特集！】9月5日～9月18日

・第2弾【甘くて苦くて愛おしい……ときめきが止まらない！ラブストーリーフェア！】9月12日～9月25日

・第3弾【イッキ読み必至！心に刻まれる完結済み少年・青年漫画セレクション！】9月19日～10月2日

・第4弾【男女共通！次世代の名作が勢揃い ネクストブレイク作品フェア!!】9月26日～10月9日

・第5弾【読み応え抜群！人生と社会を描く青年漫画傑作選！】10月3日～10月16日

・第6弾【恋……だけじゃない 多彩な人間模様を描いた少女・女性漫画フェア！】10月10日～10月23日

・第7弾【転生も令嬢も盛りだくさん！ 異世界系漫画特集!!】10月17日～10月30日

・第8弾【イッキ読み必至！読み始めたら止まらない完結済み少女・女性漫画セレクション！】10月24日～11月6日