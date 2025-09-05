【線状降水帯】発生のおそれ「東京･神奈川･埼玉･茨城」

台風第１５号は、５日（金）９時ごろに和歌山県に再上陸し、１１時には三重県尾鷲市付近を、１時間におよそ４５キロの速さで東北東へ進んでいると推察されます。関東甲信地方には５日（金）昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて最も接近する見込みで、帰宅時間帯に重なるため時間に余裕を持って行動しましょう。

５日（金）の、、を画像で掲載しています。

台風１５号は、台風の北東側に『発達した雨雲』を伴っており、５日（金）昼前から夜のはじめ頃にかけて雷を伴った非常に激しい雨や猛烈な雨が断続的に降り続き、局地的に総雨量が多くなるおそれがあります。土砂災害、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

［雨の予想］

▼５日（金）に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ５０ミリ

関東地方南部 ８０ミリ

甲信地方 ６０ミリ

（東京地方 ６０ミリ）

▶５日（金）正午～６日（土）正午に予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 １２０ミリ

関東地方南部 ２００ミリ

甲信地方 １５０ミリ

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

［５日（金）夕方にかけて］神奈川県

［５日（金）昼過ぎ～夜のはじめ頃］東京地方、茨城県、埼玉県、千葉県

雨シミュレーション【首都圏は活発な雨雲予想】

猛烈な雨が降るおそれがあります。危険を感じるような雨の降り方をする場合は、無理をせず、雨雲が通り過ぎるまで安全な場所で留まりましょう。雨のシミュレーションは、画像で確認できます。

雨と風のシミュレーション【雨のシミュレーションに”風”を追加】

シミュレーション画像は、台風の進路によっては変わる可能性があります。気象庁から発表される今後の情報に注意してください。雨と風のシミュレーションは、画像で確認できます。

・