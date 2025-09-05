女優・宮沢りえと「ちびっこの時からの付き合い」という人物の２ショットに注目が集まった。

５日までに「なんかね、視線を感じたらパチリされました。この方とはちびっこの時からの付き合いです」と宮沢との写真を投稿したのは、ＴＢＳ系ドラマ「パパはニュースキャスター」（１９８７年）などで子役として人気を集め、現在も女優として活躍中の西尾まり。

「お互い色々あったと思うけど、こうして今も、同じ舞台でクリエイティブな仲間として、出会えてることに本当に感謝です」とつづった。

２人は１０月９日に東京・ＴＨＥＡＴＥＲ ＭＩＬＡＮＯ―Ｚａで開幕する舞台「リア王」で共演する。「今回、我々の芝居でのキーワードはマジックミラーです。ふふふふふ とにかく毎日、とてつもなくエキサイティングで楽しくて楽しくて、人のお稽古も見てて楽しい たまらん時間です！ｔｈａｎｋ ｙｏｕ」と充実の日々を明かした。

フォロワーは「２人ともかわいい」「笑顔が素敵です」「お２人ともお肌つるっつる」「昔から大好きなお２人」「素敵な関係ですね」「私の中の大スター２トップ」「めちゃくちゃ可愛い」と喜び、「おしゃれ泥棒思い出します」と２人が出演した８９年のＴＢＳ系ドラマを懐かしむ声もあがっていた。