ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙÍÜÃæ¤Î¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£Á°ÅÄÍµÂÀ¡¢£¹·îËö¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ª¹ßÈÄÈ¯É½¡Ö¤¤¤Þ¤·¤Ð¤é¤¯ÀÅÍÜ¤Î¤¿¤á¡×
¡¡·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥°¥ì¡¼¥×¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤Î¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬£µÆü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢µÙÍÜÃæ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡×Á°ÅÄÍµÂÀ¤¬£¹·îËö¤Ç¡¢¿åÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë£Ê-£×£Á£Ö£Å¡Ö£Ç£Õ£Ò£Õ¡¡£Ç£Õ£Ò£Õ¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¡¦¸å£²£²»þ¡Ë¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££Ê-£×£Á£Ö£Å¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÊó¹ð¤·¡ÖÂÎÄ´¤Î²óÉü¤Ë¤Ï¤Ê¤ª»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£Ç£Õ£Ò£Õ¡¡£Ç£Õ£Ò£Õ¡ª¡×¤ÇÁ°ÅÄ¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤È¤È¤â¤Ë¿åÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö£Ê-£×£Á£Ö£Å¡Ø£Ç£Õ£Ò£Õ¡¡£Ç£Õ£Ò£Õ¡ª¡Ù¤Ï¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢£¹·îËö¤Ç¹ßÈÄ¤¹¤ë»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÈÖÁÈ´Ø·¸¼Ô¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤·¤Ð¤é¤¯ÀÅÍÜ¤Î¤¿¤á¤ª»þ´Ö¤òÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³èÆ°ºÆ³«¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¤·¡¢²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯£··î¤Ë»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê³èÆ°¤òµÙÍÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÏÁ°ÅÄ¤ÎÉüµ¢¤Þ¤Ç°ì»þµÙ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÁêÊý¤Î¹â´ß¹¨¹Ô¤Ï³èÆ°·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ê-£×£Á£Ö£Å¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÊó¹ð¡£¡Ö¡Ø£Ç£Õ£Ò£Õ¡¡£Ç£Õ£Ò£Õ!¡¿¿åÍËÆü¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖËè½µ¿åÍËÆü£²£²:£°£°¡Á£²£´:£°£°¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ø£Ç£Õ£Ò£Õ¡¡£Ç£Õ£Ò£Õ!¡Ù¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¡¢¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡¦Á°ÅÄÍµÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢£··î¾å½Ü¤è¤êÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á³èÆ°¤òµÙÍÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»öÌ³½ê¡¦¥°¥ì¡¼¥×¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÂÎÄ´¤Î²óÉü¤Ë¤Ï¤Ê¤ª»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»öÌ³½ê¤È¤Î¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢Á°ÅÄÍµÂÀ¤µ¤ó¤Ï£¹·îËö¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¿åÍËÆü¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤ò¹ßÈÄ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö£¹·îÃæ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÂå±é¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢£±£°·î°Ê¹ß¤Î¿·¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£