お笑いコンビ・天才ピアニストが、前回に引き続き兵庫県屈指のリゾート地・淡路島へ！ 新スポットが続々誕生している淡路島は、年間の観光客数がなんと1333万人を超えます。その観光客の７割が訪れるという北部エリアで、天才ピアニストは出会った人々に買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。

天才ピアニストが最初に訪れたのは、淡路市室津にあるニコニコビーチ。海水浴はもちろん、美しい海を眺めながら手ぶらでBBQができるほか、フォトスポットでSNS映え間違いなしの写真を撮ることもできます。

会社の仲間たちとBBQを楽しんでいた男性のベストバイは、空気圧を設定して車やバイクにも使える電動空気入れです。半分ほど空気が入っていた浮き輪がパンパンになるまでは50秒ほどで、「これは楽！」「お子さんがいてる家庭やったらめっちゃ大活躍！」「一家に一台あったらいいですね！」と、天才ピアニストは驚きました。

もう1人の男性は、象印マホービンのステンレスマグがベストバイ。コンビニで買ったホットコーヒーをステンレスマグに入れ替えてみたところ、温かさがキープされていて感動したのだとか。このステンレスマグは、約4℃の冷たい水が6時間後でも9℃以下だったとの結果があり、保冷効果もバッチリです。

BBQ会場を離れてビーチを散策しはじめた天才ピアニストは、見た目の雰囲気がよく似たお似合いカップルを発見。「めちゃくちゃ素敵なカップルや！」「信じられへんぐらい素敵なカップル！」などとうっとりし、話を聞いてみることに。

彼氏いわく彼女の好きな点は、「めっちゃ褒めてくれる」ところ。「『運転上手だよね』とかポロポロ言うんですよ。自然な流れで言うんですよ」と、照れながら教えてくれました。対する彼女も恥ずかしがりながら、「え～……顔？」とポツリ。これに天才ピアニストは、「顔がかっこよかったら許せるとかある！」「女子って『コイツここイヤやな～！』って思っても顔見たら『かっこいいから許す』ってなんねん！」と納得しました。

彼女のベストバイは、夏にピッタリの部分美容パック。目の下に沿った形で貼りやすく、ひんやり素材なので、「夏はちょうどいいし、目の下が荒れやすいから」ということでクールダウンと保湿で大活躍しているそうです。

彼氏のベストバイは、無糖のレモンフレーバー炭酸水。さまざまな飲料メーカーの中でも、彼氏はサントリーの天然水スパークリングレモンが一番好きだそうです。その理由は、「飲みやすい。なんか水臭さがない。クリアな味がする。優しい強炭酸というか。ちょうどいい」から。実は、ますみも「それ結構ベストバイ！」とのことで、「炭酸きめ細かいよね！」「飲みやすい！」と彼氏に共感しました。

絶景のビーチを満喫した天才ピアニストは、少し北に移動し、オーシャンビューとカラフルなコンテナが目を引く「淡路シェフガーデン」へ。ここには、淡路産食材のグルメが味わえる飲食店が30店舗も揃っています。

そこで天才ピアニストは、大阪在住の彼氏と約1ヵ月ぶりのデート中だった女性に突撃インタビュー！ 普段東京で暮らしている女性は、SNSで人気の家具雑貨オンラインストア・LOWYA（ロウヤ）の格納付き姿見がベストバイとのこと。彼女はこれをドレッサーとして活用しており、「なくてはならないベストバイ」だそうです。

遠距離恋愛中のカップルの近くには、大阪から遊びに来た家族の姿も。毎日食事作りを頑張っているママのベストバイは、ティファールの取っ手が取れるフライパンセット。サイズが統一されていて蓋を使いまわすことができるほか、一般的なフライパンと比較して約6倍長持ちするのだとか。ちなみに、ママがこのフライパンで作る料理の中で、パパが一番おいしいと思っているのは、「やっぱカレーかな」とのことです！

なお、天才ピアニストが淡路島で出会った人々のベストバイは、情報番組『newsおかえり』（ABCテレビ、毎週月曜～金曜午後3時40分より放送）内の「街なか天才ベストバイ」8月29日放送回で紹介されました。