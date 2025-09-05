西尾夕香、盛れた証明写真に歓喜 ファンからも大反響「Tシャツ化待ったなし！」「髪型も良いな」
声優の西尾夕香が4日、自身のXを更新。証明写真を投稿し、ネット上ではファンの間で話題となっている。
【写真】これは盛れてる！話題の証明写真 金髪姿の西尾夕香
Xでは「証明写真盛れ尾うれしすぎるぞ！」と写真を投稿。公開された証明写真は、カメラ目線がばっちり決まった“盛れた”ものになっている。
これにファンは「えっ証明写真で盛れるの結構すごくないですか？」「パスポート用ですかな？」「証明写真盛れおゆちゃん見せて貰えて嬉しい〜」「顔も髪型もどっちも良いな」「これはTシャツ化待ったなし！」などと反応している。
