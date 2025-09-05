EXITの兼近大樹、「高卒」証書添え報告 「大学行くのでよろたの」宣言も
お笑いコンビ・EXITの兼近大樹（34）が5日、自身のインスタグラムを更新。「高卒。」とコメントし、合格証書を掲げたショットを公開した。
【写真】「合格証書」でガッツポーズのEXIT・兼近大樹
ハッシュタグで「高校卒業認定試験合格しました 掛け算もできなかった人間 アルファベットの小文字が書けなかった男」とつづり、「小中高と普通の人が12年かけてやってきた勉強をしてみてあまりの膨大な量に泣けてきました」「みなさんが当たり前にやってきたことに尊敬が止まらなくてです」とコメント。また「まだ最終学歴は小卒」「大学行くのでよろたの」ともつづった。
さらにハッシュタグで「16浪したカリスマ」「タメ口で喋っていいよは5年目で通用しなくなった」「話しかけてきた男子が勇者と呼ばれていた」「修学旅行全通」「後輩が先生として入ってきた」と振り返った。
この投稿に「おめでとうございます！」「ずっと頑張っておられたので本当に嬉しいです」と、たくさんの祝福が寄せられた。また「大学進学も応援してます」「これからもっと知りたいことたくさん勉強できるね」など今後の活動にエールの声も集まった。
