『鬼滅の刃』猗窩座役の石田彰、オールナイトニッポンGOLD出演決定
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念してオンエアされるニッポン放送『「鬼滅の刃」のオールナイトニッポンGOLD』（12日22時〜）に、猗窩座役・石田彰のゲスト出演が決定した。
【写真】珍しい！舞台挨拶で笑う石田彰 Lynn、中村悠一らのソロショット
『「鬼滅の刃」のオールナイトニッポンGOLD』は、2021年6月にオンエアして以来、約４年ぶりの再登場。
パーソナリティは、竈門炭治郎役の花江夏樹と、我妻善逸役の下野紘が務め、ゲストとして冨岡義勇役の櫻井孝宏、胡蝶しのぶ役の早見沙織、猗窩座役の石田彰が出演する。
【番組概要】
番組名 ：ニッポン放送『「鬼滅の刃」のオールナイトニッポンGOLD』
放送日 ：９月１２日(金)22時〜24時
ニッポン放送をキーステーションに全国ネット
パーソナリティ ：花江夏樹、下野紘
ゲスト ：櫻井孝宏、早見沙織、石田彰
