■これまでのあらすじ

家族の問題がストレスとなり幼い頃から幼なじみのののかを苦しませていたありさだったが、ついに高校生の時、ののかから見切りをつけられてしまう。その後社会人になって売れない芸人の彼氏ができると、生活費を全部出し献身的に彼を支えるありさ。ある日、やっと劇場出演を決めた彼が交際記念でおごると言い出すが、当日お会計になるとその場からいなくなってしまう。するとののかが、ありさの彼氏を連れて突然現れて…!?



■なぜいるの!?

■払って!?■我慢の限界！突然ののかが現れ、しかも彼氏を連れ戻してくれたことに、ありさの頭は混乱。しかし、さすがののか！ すぐに彼氏に食事代を請求します。すると彼氏は「持ち合わせがない」と言い出し、「ありさ払って」と甘えて来て…。彼のこのプライドのない発言は、ありさがこれまで大切に育んできたものを一気に壊しました。「嘘吐き」「ごみ」「クズ」「ごくつぶし」前の彼女よりひとつ増えた悪口も、増えて当然としか言いようがありません。ありさ、本当はもうずいぶん前から限界を迎えていたのですね…。(あさのゆきこ)