『豊臣兄弟！』仲野太賀＆小栗旬、名古屋まつりに登場へ 大河ドラマ出演者として初参加
来年（2026年）1月4日から放送が始まるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に豊臣秀長役で主演する仲野太賀と、織田信長役で出演する小栗旬が、10月19日に行われる「第71回名古屋まつり」に『豊臣兄弟！』特別隊として、参加することが決まった。大河ドラマの出演者が同まつりの行列に加わるのは初めて。
【画像】『豊臣兄弟！』弟・仲野太賀、兄・池松壮亮がクランクイン
両名は午後0時45分ごろから1時50分ごろにかけて行われる行列に、オープンカーに乗って参加予定（市役所交差点→栄交差点）。旗を掲げる子どもたちとともにまつりを盛り上げ、沿道の観客にドラマをアピールする。
名古屋まつりは1955年（昭和30年）に始まり、名古屋の秋を代表する行事として親しまれてきた。最大の見どころは、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の「三英傑」が鎧武者を従えて練り歩く郷土英傑行列。今年は大河出演者が加わり、例年以上の注目を集めそうだ。
【画像】『豊臣兄弟！』弟・仲野太賀、兄・池松壮亮がクランクイン
両名は午後0時45分ごろから1時50分ごろにかけて行われる行列に、オープンカーに乗って参加予定（市役所交差点→栄交差点）。旗を掲げる子どもたちとともにまつりを盛り上げ、沿道の観客にドラマをアピールする。
名古屋まつりは1955年（昭和30年）に始まり、名古屋の秋を代表する行事として親しまれてきた。最大の見どころは、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の「三英傑」が鎧武者を従えて練り歩く郷土英傑行列。今年は大河出演者が加わり、例年以上の注目を集めそうだ。