タレントのほしのあき（48）が、広々とした自宅の玄関でトレーニングをしながら掃除する様子を披露した。

2011年に三浦皇成騎手（35）と結婚し、13歳の長女を育てているほしの。

これまでにも、ハワイ旅行で披露した美ボディー際立つビキニ姿や、娘と一緒にユニバーサルスタジオジャパンを満喫するなど、プライベートの様子をInstagramでたびたび発信している。

2025年8月13日には、ストーリーズで顔に泡をつけた入浴中の無防備な姿を公開していた。

トレーニングをしながら掃除する様子

9月3日の更新では、自宅の玄関を掃除する様子を公開。

「（愛犬）そいが玄関タイルで寝るから、玄関掃除をこまめにするようになりました。その時にしっかり股関節を意識してかがむようにして、トレーニングしながらお掃除。一石二鳥〜」とコメントしている。

この投稿にファンから、「一石二鳥の掃除トレーニングナイス」「わんこ、快適そうですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）