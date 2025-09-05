お笑いコンビ「ティモンディ」の前田裕太（33）が水曜日レギュラーを務めているJ-WAVE「GURU GURU!」（夜10・00）を降板することが5日、分かった。所属事務所「グレープカンパニー」公式SNSや同番組公式サイトを通じ発表された。

前田は7月7日に事務所の公式サイトを通じて体調不良で活動休止することを発表していた。

病状の詳細は明かしていないが、事務所関係者は「深刻な状況ではないと聞いています」と話していた。コンビ活動は一時休止し、相方の高岸宏行がピンで活動を継続している。

この日、同事務所は前田について「J-WAVE『GURU GURU!』は協議の結果、9月末で降板する事となりました」と発表。「番組関係者、リスナーの皆様にはご心配をおかけしましたが、いましばらく静養のためお時間を頂戴いたします」と伝えた。また活動再開の時期については「体調を見ながら判断し、改めてご報告させていただきます」としている。

そしてこの日、番組公式サイトでも前田の降板を発表。「毎週水曜日22:00〜24:00に放送しております『GURU GURU!』のナビゲーター、ティモンディ・前田裕太さんは、7月上旬より体調不良のため活動を休養されておりましたが、マネジメント事務所・グレープカンパニーからの発表の通り、体調の回復にはなお時間を要する見込みです」と前田の体調について明かし、「9月中の放送につきましては、これまで通り代演ナビゲーターを迎えてお届けいたします」と伝えた。

10月以降の新ナビゲーターについては「決定次第あらためてご案内申し上げます」とした。