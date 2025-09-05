【ピッツバーグ（米ペンシルベニア州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は４日（日本時間５日）、敵地でのパイレーツ戦に１番指名打者で出場し、３打数無安打だった。

ドジャースは３―５で敗れ、同一カード３連敗となった。

大谷が２３歳の剛腕に屈した。昨季ナ・リーグで最優秀新人（新人王）に輝いたパイレーツの右腕スキーンズに２打数無安打、２三振に抑えられた。

一回は高めの９８・８マイル（約１５９キロ）の直球で空振り三振。三回は四球で、相手の球数が８０球を超えた六回の対戦では、低めのチェンジアップを空振りして追い込まれ、最後は外角高めの９８・３マイル（約１５８キロ）の直球にバットが空を切って３球三振を喫した。

他の打者も振るわず、スキーンズは６回無失点で今季１０勝目を挙げた。防御率は両リーグトップの１・９８となった。

スキーンズは一回にドジャースの１〜３番を三者凡退に仕留めたことを振り返り、「相手は大谷、ベッツ、フリーマンという、間違いなくリーグでもトップクラスの上位打線なので、最高レベルの投球が求められる。それができてうれしい」と手応えを語った。

昨季、本塁打を打たれている大谷への攻め方については、「少しのミスもしないこと。ここ数日でも、彼はそういうのを見逃さずに打ってきていた。以前にも、（本塁打を浴びて）それで痛い目を見た。だから、しっかり投げきることが大事だった」と話した。