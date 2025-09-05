トランプ大統領が日本車の自動車関税を引き下げることなどを盛り込んだ大統領令に署名したことは、日本経済にどう影響するのでしょうか。経済部の城間記者に解説してもらいます。

トランプ大統領が大統領令に署名したことで自動車関税は4月から発動されていた関税27.5パーセントが15パーセントに引き下げられます。

とはいえ、元々は、2.5パーセントでしたので、これが15パーセントになるということは、自動車メーカーにとっては辛いことになります。

あるメーカーは「原価や固定費の削減など自分たちでできる努力をして、アメリカで売れる車を作らなければいけない」と話しています。

また、相互関税については、元々15パーセント未満だったものも15パーセントに引き上がることが決まりました。

政府関係者は「いまは関税がかかっていない農産物にも15パーセントの関税がかかることになり、少なからず影響は出てくる」と懸念を示していました。

──我々の生活にはどのような影響がでるのでしょうか。

野村総研の木内登英さんは、「景気後退の可能性が高まった」としています。