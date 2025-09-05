【ジャスティス・サーガ ―我の創りし理想の世界で幼女無双―】 9月5日連載開始

【拡大画像へ】

Cygamesは8月27日、マンガ配信サービス「サイコミ」にて「グレイテストアンダードッグ」や「賭龍」の山本神話氏の新作マンガ「ジャスティス・サーガ ―我の創りし理想の世界で幼女無双―」の連載を開始した。

本作は社会人になっても中二病継続中の主人公西園寺蒼（本名：山田つよし）が異世界に転移し、かつて描いた理想の最強最カワ軍服幼女・アイメルと共に自らが作り出した物語の舞台を冒険するという異世界ファンタジー。

【あらすじ】

中二の頃に創った物語世界を、理想の最強最カワ軍服幼女と共に駆ける！！

読者諸君、“あの頃”に描いた妄想世界を堪能しようではないか--

【担当者からのオススメコメント】

かつて一度は考えたことがないでしょうか？

「自分の理想の女の子が理想の世界で最高にカッコよく活躍する--」そういった妄想を。

この漫画は社会人になってもいまだ中二病である主人公の西園寺蒼（本名：山田つよし）が、14歳の時に仲間と共に創作した世界に入り込み、かつて描いた理想の軍服金髪幼女・アイメルの片腕となって正義を成していく物語です。

皆様、ぜひお楽しみください。

(C) Shinwa Yamamoto / Cygames, Inc.