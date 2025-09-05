株価指数先物【昼】 +1σ水準までの上昇でいったん達成感 株価指数先物【昼】 +1σ水準までの上昇でいったん達成感



日経225先物は11時30分時点、前日比280円高の4万2910円（+0.65％）前後で推移。寄り付きは4万2950円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万2880円）を上回る形から、買い先行で始まった。ほどなくして4万3000円台を回復すると、現物の寄り付き直後には4万3230円まで買われる場面もみられた。買い一巡後は中盤にかけて4万2860円まで上げ幅を縮め、その後は4万2860円から4万2950円辺りで推移している。



日経225先物は4万3000円を回復し、一気に4万3230円まで上げ幅を広げたが、ボリンジャーバンドの+1σ（4万3240円）水準まで上昇したことで、いったんは達成感が意識された形だろう。後場は膠着感が強まると考えられるものの、週足の+1σ（4万2570円）を上回って終えるのはほぼ確実であり、4万3000円近辺での底堅さをみせてくるようだと、引けにかけたショートカバーを誘う動きが意識されそうだ。



NT倍率は先物中心限月で13.87倍に上昇した13.85倍と25日移動平均線（13.83倍）を上回って始まり、75日線（13.85倍）も上抜けてきた。+1σ（13.91倍）に接近する局面ではリバランスが入りやすいだろうが、目先的にはNTロングに振れやすくなったようである。



